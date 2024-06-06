Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 17:45

Экономика

Новости часа: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Новости часа: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Собянин: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Новости часа: первый маршрут речного электротранспорта продлили в столице

Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

Новый участок МСД на юге столицы планируется достроить до конца года

Собянин открыл новые речные причалы Береговой и Парк Фили

Новости часа: территории около четырех станций МДЦ-4 будут благоустроены

Собянин: проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендует из-за сильного дождя использовать метро для поездок по городу. Дожди будут в столице до конца суток 6 июня.

Более 50 новых объектов образования построят инвесторы в ТиНАО к 2027 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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