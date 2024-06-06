Новости часа: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендует из-за сильного дождя использовать метро для поездок по городу. Дожди будут в столице до конца суток 6 июня.

Более 50 новых объектов образования построят инвесторы в ТиНАО к 2027 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

