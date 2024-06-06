Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 16:45

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Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

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Новый участок Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 60%. Все работы должны быть завершены к концу 2024 года. Таким образом, закончится формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как продвигаются работы на данный момент и в чем важность такого строительного объекта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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