Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Новый участок Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 60%. Все работы должны быть завершены к концу 2024 года. Таким образом, закончится формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как продвигаются работы на данный момент и в чем важность такого строительного объекта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.