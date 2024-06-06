Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Четыре новых электротрамвая появились на Москве-реке – они будут перевозить пассажиров на регулярных маршрутах. Сергей Собянин дал старт движению с Петербургского международного экономического форума.

Всего с момента запуска двух регулярных речных маршрутов в столице ими воспользовались более 800 тысяч человек. Протяженность водных путей превышает 20 километров. Интервал движения теперь сокращается с 20 до 10 минут.

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