Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 16:00

Происшествия

Новости часа: первый маршрут речного электротранспорта продлили в столице

Новости часа: первый маршрут речного электротранспорта продлили в столице

Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

Новый участок МСД на юге столицы планируется достроить до конца года

Собянин открыл новые речные причалы Береговой и Парк Фили

Новости часа: территории около четырех станций МДЦ-4 будут благоустроены

Собянин: проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства

Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Новости часа: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый маршрут речного электротранспорта в столице продлили и открыли еще два причала. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. В городе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Подозреваемый в убийстве на западе столицы был ранен при задержании, его обезвредили. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородпогодапроисшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика