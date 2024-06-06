Новости часа: первый маршрут речного электротранспорта продлили в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый маршрут речного электротранспорта в столице продлили и открыли еще два причала. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. В городе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Подозреваемый в убийстве на западе столицы был ранен при задержании, его обезвредили. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

