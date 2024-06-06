Новый участок МСД на юге столицы планируется достроить до конца года

Работы на новом участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнены на 60%. Достроить транспортный объект планируют к концу года. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В данный момент строители выполняют отделочные работы и прокладывают инженерные коммуникации в тоннеле под 32-м километром МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

