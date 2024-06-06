Собянин открыл новые речные причалы Береговой и Парк Фили

Первый маршрут речного электротранспорта в столице продлили в два раза. Теперь он начинается у Киевского вокзала и проходит через два новых причала – "Береговой" и "Парк Фили". Об этом сообщил Сергей Собянин. Запуск состоялся по видеоконференцсвязи со стенда Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, еще четыре судна вышли на маршруты речного транспорта столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

