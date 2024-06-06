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06 июня, 13:30

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Собянин: проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями

Собянин: проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями

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Оплатить проезд в московском городском транспорте можно будет цифровым рублем. Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума.

С августа 2023 года московское метро принимает активное участие в тестировании цифровой валюты. В перспективе появится и возможность оплачивать ею парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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