06 июня, 12:30Новости
Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств
Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" запустили новые импортозамещающие производства, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале. Так, на предприятии по выпуску радиоэлектронной аппаратуры начали делать печатные платы полностью на отечественном оборудовании. Это ключевой элемент всех электронных устройств.
Заказчиками станут российские производители радиоэлектронной аппаратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.