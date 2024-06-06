Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" запустили новые импортозамещающие производства, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале. Так, на предприятии по выпуску радиоэлектронной аппаратуры начали делать печатные платы полностью на отечественном оборудовании. Это ключевой элемент всех электронных устройств.

Заказчиками станут российские производители радиоэлектронной аппаратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.