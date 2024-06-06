Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МДЦ-4

Территории возле четырех станций МЦД-4 приведут в порядок в 2024 году. О планах по благоустройству в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Специалисты улучшат пешеходную и транспортную доступность станций Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково. Там расширят тротуары, поменяют асфальт, обновят разметку и светофоры, а пешеходные подходы к платформам адаптируют для маломобильных горожан и пассажиров с детским колясками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.