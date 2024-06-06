06 июня, 07:30Новости
Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы
Новый участок Московского скоростного диаметра в границах от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Длина участка, на котором будут четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода, составляет более 12 километров. Он готов уже на 60%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.