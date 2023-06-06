Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне Южный порт и в Южном Бутове

В Южном Бутове появится новый жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой. На участке в пять гектаров между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей, который используется неэффективно на данный момент, появятся офисы, магазины, кафе, рестораны, жилые дома и открытый стадион. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Похожий проект реализуют и на территории бывшей промзоны Южный порт в Печатниках. Там после завершения строительства жилья и других объектов смогут трудоустроить дополнительно 18,5 тысячи человек.

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