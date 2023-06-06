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Новости часа: открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Вода в районе Новой Каховки опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Об этом заявили местные власти.
В Москве началось благоустройство около ТПУ "Свиблово". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.