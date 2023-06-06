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Происшествия

Новости часа: открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Новости часа: открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Собянин: новый выезд на Аминьевское шоссе улучшит транспортную доступность Матвеевского

Городскому проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин

Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Собянин: обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вода в районе Новой Каховки опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Об этом заявили местные власти.

В Москве началось благоустройство около ТПУ "Свиблово". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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