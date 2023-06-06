Собянин: новый выезд на Аминьевское шоссе улучшит транспортную доступность Матвеевского

В Москве 6 июня, сразу на четыре месяца раньше срока, открыли дорогу из микрорайона Матвеевское до Аминьевского шоссе. О долгожданном для местных жителей событии на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Теперь автомобилисты смогут проехать этот участок буквально за одну-две минуты по прямой. Раньше в среднем на этот путь уходило порядка 10 минут, кроме того, нужно было совершить пару разворотов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.