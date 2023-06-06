Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Город

Городскому проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

Городскому проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин

Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Собянин: обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

Сергей Собянин рассказал о лучших проектах московской "Академии инноваторов"

Собянин рассказал о благоустройстве 160 школ и детсадов в столице

Городской проект "Узнай Москву" отмечает первое десятилетие. Команду проекта с юбилеем в своем личном блоге поздравил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что за десять лет проект превратился в полноценный онлайн-гид, который знакомит людей с достопримечательностями столицы, помогает проложить к ним короткий путь. На данный момент на портале подробно описаны более двух тысяч зданий, почти 700 памятников и более 350 музеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика