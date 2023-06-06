Городскому проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

Городской проект "Узнай Москву" отмечает первое десятилетие. Команду проекта с юбилеем в своем личном блоге поздравил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что за десять лет проект превратился в полноценный онлайн-гид, который знакомит людей с достопримечательностями столицы, помогает проложить к ним короткий путь. На данный момент на портале подробно описаны более двух тысяч зданий, почти 700 памятников и более 350 музеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.