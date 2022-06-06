33 дома с начала года передано в Москве под заселение по программе реновации – Собянин

33 дома с начала года передано в Москве под заселение по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ВС РФ завершают освобождение Святогорска в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

До трети ресторанов Fish&Chips в Британии могут закрыться из-за санкций против РФ.