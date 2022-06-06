Собянин заявил, что программа реновации в Москве сохраняет хороший темп

Программа реновации в Москве сохраняет хороший темп. С начала года передали под заселение 33 дома для 17 тысяч жильцов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в новостройках работают центры информации. Там можно получить консультацию и решить возникающие вопросы. Часть нежилых помещений отдают под коммерческие цели. На первых этажах ранее построенных зданий разместились больше 200 предприятий малого бизнеса – это аптеки, кафе, магазины и парикмахерские.

Всего с начала программы в новое жилье расселили уже больше 57 тысяч москвичей. Почти 30 тысяч готовятся к переезду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.