Районы Аэропорт, Тимирязевский и Коптево соединят новым путепроводом – Собянин

Районы Аэропорт, Тимирязевский и Коптево соединят новыми путепроводом и переходом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В России прорабатывают запуск промышленной ипотеки под 5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В столице 6 июня ожидается без осадков. В течение дня будет переменная облачность и 22 градуса. Об это рассказали .синоптики

