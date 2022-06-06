Собянин рассказал о работе специальных эколого-просветительских центров Мосприроды

Сеть столичных экоцентров планируют расширить. Их будут открывать в парках и на природных территориях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Задача центров – рассказать об окружающем мире и привить любовь к природе.10 эколого-просветительских центров Мосприроды уже работают в столице.

Только за 2021 год их посетили около 330 тысяч человек. Там организовывают эколого-просветительские квесты, проводят выставки и различные занятия.

Например, в экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ при помощи специальных очков можно рассмотреть муравейник изнутри. В лесопарке "Кусково" появился самый большой в России стрит-арт проект на экологическую тему – 35 картин на площади полторы тысячи квадратных метров.

А экоцентр "Московский эколог" расположился на борту теплохода, который пришвартован на берегу Химкинского водохранилища. На нижней палубе организовали Музей Москвы-реки, а на верхней проводятся развивающие занятия с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







