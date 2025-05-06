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06 мая, 14:15

Мэр Москвы

Собянин присвоил имя сквера Воинской славы зеленой территории в районе Зябликово

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В районе Зябликово открыли новый сквер Воинской Славы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Благоустроенная территория с зелеными насаждениями и стелой расположена у пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.

Сквер назвали в честь 80-летия Победы, теперь здесь проводят встречи и памятные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
мэр МосквыгородвидеоДарья Крамарова

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