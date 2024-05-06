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Новости

06 мая, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: судоверфь в Нагатинском Затоне начнет работу в конце 2024 года

Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Новости часа: судостроительный кластер создают в столице

Сергей Собянин заявил о завершении работ на судоверфи в Нагатинском затоне до конца года

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

"Мой район. Новости": благоустройство улицы Генерала Белова завершат в июле 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы получила 1 331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Заморозки до -4 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на вторник, 7 мая. Об этом предупредили синоптики.

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