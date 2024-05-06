Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы получила 1 331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 90% выпускников предпрофессиональных классов учатся в вузах по своему профилю. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за усиления ветра. Об этом предупредил Гидрометцентр.