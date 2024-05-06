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Новости

06 мая, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

"Мой район. Новости": благоустройство улицы Генерала Белова завершат в июле 2024 года

Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин рассказал о планах по благоустройству около восьми новых станций метро

Новости часа: пять медучреждений Минздрава подключились к ЕМИАС

"Мой район. Новости": Голутвинский газопровод-дюкер реконструировали в Москве

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Новости часа: более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы получила 1 331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 90% выпускников предпрофессиональных классов учатся в вузах по своему профилю. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за усиления ветра. Об этом предупредил Гидрометцентр.

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