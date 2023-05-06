Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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16:15

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Главархив Москвы помогает людям исследовать историю своей семьи – Собянин

Главархив Москвы помогает людям исследовать историю своей семьи – Собянин

Указатели с QR-кодами установили в Москве к 9 Мая

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Собянин рассказал, что южные районы Москвы активно развиваются

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Столичный Главархив представил свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья". Данные материалы помогут жителям Москвы узнать имена предков и определить род их деятельности, рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы предоставить горожанам необходимую информацию об их родственниках. Для этого в конце 2020 года был открыт специальный сервис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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