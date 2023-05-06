Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Указатели с QR-кодами установили в Москве к 9 Мая

Указатели с QR-кодами установили в Москве к 9 Мая

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Указатели с QR-кодами установили на улицах Москвы ко Дню Победы в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Об это рассказал Сергей Собянин.

Если навести на указатель камеру смартфона, откроется страница с фотографиями, историями жизни и описанием подвигов героев. QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу или дому, где в прошлом жили или работали герои войны.

Всего в этом году в столице планирют разместить 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, добавил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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