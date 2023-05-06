Инвесторы передают городу построенные школы и детсад – Собянин

Инвесторы передают городу построенные школы и детсады. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В 2021 году город начал заключать договоры с застройщиками, по которым соцобъекты в новых ЖК передаются в собственность Москвы. За это время были подписаны договоры на строительство 142 образовательных объектов, были открыты две школы и 6 детских садов более чем на тысячу мест.

В этом году получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы и детского сада в поселении Десеновское, и детского сада в Рязановском. Также недавно было принято решение о строительстве и передаче городу в 2025 году школы в районе Нагатино-Садовники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

