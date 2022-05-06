Москва окажет помощь авторам фильмов о столице

Москва окажет помощь городским кинотеатрам и кинокомпаниям, которые снимают фильмы в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Деньги можно будет потратить на рекламу и продвижение кинопремьер, а также компенсировать до 25 процентов от аренды съемочных площадок.

Специальные гранты выдадут первым пяти компаниям, которые снимут фильмы и сериалы в новом кинопарке возле деревни Юрово в ТиНАО. Кроме того, дополнительную финансовую поддержку обещают за создание образа Москвы в киноискусстве.

При этом, по словам мэра, впервые помощь смогут получить компании, чьи фильмы и сериалы выходили не только на большом экране, но также в онлайн-кинотеатрах и на телевидении. Все эти меры уже получили поддержку в экспертном киносообществе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.