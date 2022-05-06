Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Московская весна" на Коптевском бульваре.

Она была открыта в парке "Бригантина" в декабря 2020 года. Место было украшено факелами-фонарями, резными стеновыми панелями и витражами, а также скульптурами львов и грифонов.

По словам Собянина, в рамках программы фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, а также выступления песенно-вокальных коллективов, которые исполнят композиции военных лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.