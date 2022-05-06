Собянин утвердил пакет мер по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний

Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы.

В центре Мадрида произошел взрыв. По предварительным данным, в жилом доме взорвался газ.

Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в России.

