Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Московская весна"

Главной темой фестиваля "Московская весна" в этом году стало празднование Дня Победы. Сергей Собянин посетил одну из таких площадок на Коптевском бульваре и пригласил москвичей посетить фестиваль.

Все желающие смогут написать письмо или сделать поздравительную открытку ветеранам, поучаствовать в создании исторической стенгазеты и узнать секреты полевой кухни.

Фестиваль "Московская весна" продлится до 10 мая. Москвичей ждут концерты, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы и уроки истории. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.