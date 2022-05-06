Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Московская весна"

Сергей Собянин осмотрел площадку фестиваля "Московская весна" на Коптевском бульваре. Главной темой фестиваля в этом году стало празднование Дня Победы.

Все желающие смогут написать письмо или сделать поздравительную открытку ветеранам, поучаствовать в создании исторической стенгазеты и узнать секреты полевой кухни.

Фестиваль продлится до 10 мая москвичей ждут концерты, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы и уроки истории. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.