Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил участников Всероссийской олимпиады школьников, где москвичи взяли половину дипломов победителей. Всего – 248 наград.

Мэр пожелал всем новых успехов и также отметил, что превосходно выступила столичная команда на соревнованиях по физкультуре, а в математике ребята взяли 66 дипломов.

57 школьников показали высокие знания английского языка. Также у москвичей три диплома победителей по технологии и 10 – по биологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.