Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта "Москва – с заботой об истории"

Почти 11 тысяч документов и других вещей времен Великой Отечественной войны передали москвичи Главархиву за три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Письма, фотографии, дневники, военную форму и другие предметы гардероба жители города отдают в рамках проекта "Москва с заботой об истории". Среди них встречаются особо важные реликвии. Например, карты генштаба Красной Армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. Бумажные свидетельства того времени оцифровывают и размещают в Сети.

Найти их можно в виртуальном музее проекта. С согласия москвичей семейные реликвии могут использовать в выставках и других просветительских проектах. Вещи для Главархива принимают в офисах "Мои документы". В нескольких центрах уже открыты экспозиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.