Осенью в Музее Победы организуют выставку к 80-летию Битвы под Москвой

Осенью в Музее Победы откроется выставка к 80-летию Битвы под Москвой. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр посетил музейную экспозицию "Подвиг народа", которая состоит из подлинных вещей военного времени.

Сергей Собянин осмотрел историческую реконструкцию – Государственную публичную библиотеку Ленинграда. Мэр также пообщался с детьми, которые были в этот момент на экскурсии. Школьники рассказали, что их особенно впечатлили декорации выставки с различными спецэффектами, погружающими посетителей в то непростое время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.