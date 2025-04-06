Собянин рассказал о находке уникальных артефактов XVI–XVIII веков в Москве

Сергей Собянин сообщил, что в столице обнаружили редкие исторические предметы времен XVI–XVIII веков. У церкви Ильи Пророка Обыденного нашли двустороннюю печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века. В районе Обыденских переулков археологи извлекли накладку из цветного металла XVII века с изображением льва.

Кроме того, на территории Чижевского подворья нашли сюжетный изразец XVIII века. Все находки передадут в Музейный фонд России. За последние пять лет туда поступило более 47 тысяч артефактов, найденных в Москве.

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