Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о находке уникальных артефактов XVI–XVIII веков в Москве

Собянин рассказал о находке уникальных артефактов XVI–XVIII веков в Москве

Собянин рассказал о дизайне новой станции метро "Вавиловская"

Собянин рассказал о рекордных достижениях транспортной системы Москвы

Собянин сообщил о строительстве 100 км дорог в Москве

Собянин: более 700 деревьев высадят на благоустроенных набережных Яузы

Собянин рассказал, как в столице развивается волонтерство среди школьников

Собянин рассказал о преимуществах новой станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Собянин: согласован проект оформления станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Сергей Собянин: оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

Собянин: третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

Сергей Собянин сообщил, что в столице обнаружили редкие исторические предметы времен XVI–XVIII веков. У церкви Ильи Пророка Обыденного нашли двустороннюю печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века. В районе Обыденских переулков археологи извлекли накладку из цветного металла XVII века с изображением льва.

Кроме того, на территории Чижевского подворья нашли сюжетный изразец XVIII века. Все находки передадут в Музейный фонд России. За последние пять лет туда поступило более 47 тысяч артефактов, найденных в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика