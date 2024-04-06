Новости часа: пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 800 фасадов зданий промыли в Москве после зимы. О работах коммунальных служб рассказал комплекс городского хозяйства.

В Москве появятся технопарк и общественно-деловые объекты на трех участках. О новых зданиях сообщил столичный комплекс экономической политики.