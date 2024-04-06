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Новости

06 апреля, 16:45

Город

Новости часа: пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году

Новости часа: пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году

Новости часа: более 200 спортивных объектов реконструировали в Москве с 2011 года

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в столице

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

"Мой район. Новости": Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: ежегодный волонтерский проект "Время добра" стартует в Москве 6 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 800 фасадов зданий промыли в Москве после зимы. О работах коммунальных служб рассказал комплекс городского хозяйства.

В Москве появятся технопарк и общественно-деловые объекты на трех участках. О новых зданиях сообщил столичный комплекс экономической политики.

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