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Новости

06 апреля, 15:45

Спорт

Новости часа: более 200 спортивных объектов реконструировали в Москве с 2011 года

Новости часа: более 200 спортивных объектов реконструировали в Москве с 2011 года

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в столице

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

"Мой район. Новости": Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: ежегодный волонтерский проект "Время добра" стартует в Москве 6 апреля

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 спортивных объектов возвели и реконструировали в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полосу добавят на съезде с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Также на портале появилась информация, что детский сад на 300 мест с бассейном построят в районе Выхино-Жулебино.

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