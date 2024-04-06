Новости часа: более 200 спортивных объектов реконструировали в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 спортивных объектов возвели и реконструировали в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полосу добавят на съезде с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Также на портале появилась информация, что детский сад на 300 мест с бассейном построят в районе Выхино-Жулебино.