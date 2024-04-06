Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 200 трамвайных вагонов последнего поколения закупят к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи.

Три неэффективно используемых участка реорганизуют по программе КРТ в Марьиной Роще. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На ВДНХ начали готовить к открытию фонтаны, сообщил столичный комплекс горхозяйства.