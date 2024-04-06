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Новости

06 апреля, 14:30

Город

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в столице

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

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Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

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Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 200 трамвайных вагонов последнего поколения закупят к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи.

Три неэффективно используемых участка реорганизуют по программе КРТ в Марьиной Роще. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На ВДНХ начали готовить к открытию фонтаны, сообщил столичный комплекс горхозяйства.

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