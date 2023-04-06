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Общество

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

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Более 40 команд из столичных вузов примут участие в "Гонке первых". Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

По словам мэра, эта гонка является одним из самых масштабных мероприятий для студентов. Она пройдет во Дворце гимнастики в "Лужниках" 11 апреля. Команды будут соревноваться в интеллекте, силе и ловкости.

Накануне Дня космонавтики участники смогут пройти спортивную полосу с препятствиями "Путь Гагарина", интеллектуальную гонку под названием "Изобретения Циолковского", а также кибер-турнир "Космос Леонова". Посмотреть соревнования и поддержать участников сможет любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в соцсетях проектного офиса "Молодежь Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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мэр МосквыобществовидеоСветлана Ключникова
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