18:15Общество
Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин
Более 40 команд из столичных вузов примут участие в "Гонке первых". Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.
По словам мэра, эта гонка является одним из самых масштабных мероприятий для студентов. Она пройдет во Дворце гимнастики в "Лужниках" 11 апреля. Команды будут соревноваться в интеллекте, силе и ловкости.
Накануне Дня космонавтики участники смогут пройти спортивную полосу с препятствиями "Путь Гагарина", интеллектуальную гонку под названием "Изобретения Циолковского", а также кибер-турнир "Космос Леонова". Посмотреть соревнования и поддержать участников сможет любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в соцсетях проектного офиса "Молодежь Москвы".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.