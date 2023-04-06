15:45Спорт
Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта
Беговой сезон стартовал в Москве в начале апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что этой весной в столице пройдут четыре старта под эгидой Бегового сообщества.
Кроме того, мэр Москвы напомнил, что в рамках проекта "Мой спортивный район" на улицах проводятся занятия с тренерами Москомспорта. Еще жители столицы могут пройти по познавательным маршрутам в рамках проекта "Московская ходьба" и самостоятельно тренироваться на спортивных площадках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.