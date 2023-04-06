Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Спорт

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Новости часа: еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о программе скрининга новорожденных

Собянин сообщил о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле семи ТПУ в столице

Беговой сезон стартовал в Москве в начале апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что этой весной в столице пройдут четыре старта под эгидой Бегового сообщества.

Кроме того, мэр Москвы напомнил, что в рамках проекта "Мой спортивный район" на улицах проводятся занятия с тренерами Москомспорта. Еще жители столицы могут пройти по познавательным маршрутам в рамках проекта "Московская ходьба" и самостоятельно тренироваться на спортивных площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика