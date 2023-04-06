Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится на два дня. Об этом предупредил Дептранс столицы.

Четверг, 6 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Синоптики сообщили, что воздух прогрелся до 13,8 градуса.