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Новости

15:30

Общество

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Новости часа: еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о программе скрининга новорожденных

Собянин сообщил о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле семи ТПУ в столице

Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится на два дня. Об этом предупредил Дептранс столицы.

Четверг, 6 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Синоптики сообщили, что воздух прогрелся до 13,8 градуса.

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