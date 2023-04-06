13:45Политика
Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Москва будет очень внимательно наблюдать за учениями Сербии и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В столице в рамках благоустройства промывают фасады и цоколи жилых и административных зданий. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.