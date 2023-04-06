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Новости

13:45

Политика

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Новости часа: еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о программе скрининга новорожденных

Собянин сообщил о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле семи ТПУ в столице

Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Новости часа: Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва будет очень внимательно наблюдать за учениями Сербии и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В столице в рамках благоустройства промывают фасады и цоколи жилых и административных зданий. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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