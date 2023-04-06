Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

По Большой кольцевой линии метро будут курсировать еще 32 вагона инновационного поезда "Москва-2020". Таким образом, интервалы движения сократятся, а поездки станут комфортнее, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новые вагоны на 15% менее шумные, а переходы и двери в них шире, чем у предыдущих моделей. Для пассажиров предусмотрено больше USB-зарядок, еще увеличена вместимость вагонов.

Перед выходом на линию составы проверяют более чем по 100 параметрам. Дополнительное тестирование проводят в депо. Также есть контрольная обкатка, когда поезд должен преодолеть 300 километров без пассажиров, чтобы не было ни единого сбоя.

По словам мэра, в этом году город получит порядка 300 вагонов. Для обслуживания скоро откроют третье депо БКЛ – "Аминьевское". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.