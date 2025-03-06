Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 19:30

Мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин: флагманский центр НИИ Склифосовского уже два года помогает пациентам

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Новости часа: около 35% оборота производителей электроники приходится на Москву

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Новости часа: оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое – Собянин

Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

Собянин: почти 120 тыс пациентов принял флагманский центр Склифа за два года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-3 временно изменится в ночь на 8 и 9 марта. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Погода в Москве 8 марта будет теплой и без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

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