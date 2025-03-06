06 марта, 19:30Мэр Москвы
Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Расписание поездов на МЦД-3 временно изменится в ночь на 8 и 9 марта. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.
Погода в Москве 8 марта будет теплой и без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.