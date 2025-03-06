Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 18:15

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Новости часа: около 35% оборота производителей электроники приходится на Москву

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Новости часа: оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое – Собянин

Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

Собянин: почти 120 тыс пациентов принял флагманский центр Склифа за два года

Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В 2024 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось 30 новых высокотехнологичных предприятий, сообщил Сергей Собянин.

В Западном Дегунине построят комплекс по производству продуктов питания, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Цветочные композиции к 8 Марта разместили на станциях МЦК, МЦД и на Восточном вокзале, сообщили в Московской железной дороге.

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