Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В 2024 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось 30 новых высокотехнологичных предприятий, сообщил Сергей Собянин.

В Западном Дегунине построят комплекс по производству продуктов питания, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Цветочные композиции к 8 Марта разместили на станциях МЦК, МЦД и на Восточном вокзале, сообщили в Московской железной дороге.