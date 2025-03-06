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06 марта, 17:15

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Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

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Флагманский центр при НИИ имени Склифосовского за два года работы оказал помощь более чем 120 тысячам пациентов. Как отметил Сергей Собянин, весь комплекс медицинской помощи здесь оказывается в течение суток.

Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет врачам проводить сложные операции, включая эндоскопические вмешательства без разрезов на коже. Цифровые сервисы, такие как "Мои Госпитализации" и ЕМИАС, упрощают работу врачей и делают лечение более прозрачным для пациентов и их родственников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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