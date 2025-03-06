06 марта, 17:15Новости
Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского
Флагманский центр при НИИ имени Склифосовского за два года работы оказал помощь более чем 120 тысячам пациентов. Как отметил Сергей Собянин, весь комплекс медицинской помощи здесь оказывается в течение суток.
Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет врачам проводить сложные операции, включая эндоскопические вмешательства без разрезов на коже. Цифровые сервисы, такие как "Мои Госпитализации" и ЕМИАС, упрощают работу врачей и делают лечение более прозрачным для пациентов и их родственников.
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