Новости часа: около 35% оборота производителей электроники приходится на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву приходится около 35% оборота производителей компьютеров, электронных и оптических изделий России. Об этом заявил Сергей Собянин.

255 специалистов получили почетный статус "Московский врач", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В столице расширили сеть станций для зарядки электробусов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.