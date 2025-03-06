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06 марта, 15:45

Новости

Новости часа: около 35% оборота производителей электроники приходится на Москву

Новости часа: около 35% оборота производителей электроники приходится на Москву

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Новости часа: оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое – Собянин

Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

Собянин: почти 120 тыс пациентов принял флагманский центр Склифа за два года

Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Новости часа: Собянин сообщил, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву приходится около 35% оборота производителей компьютеров, электронных и оптических изделий России. Об этом заявил Сергей Собянин.

255 специалистов получили почетный статус "Московский врач", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В столице расширили сеть станций для зарядки электробусов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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