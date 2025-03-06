Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Сергей Собянин поздравил с днем рождения депутата Госдумы Валентину Терешкову. Мэр отметил, что она олицетворяет собой мужество, профессионализм, талант и красоту русской женщины.

Подвиг Терешковой навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений. Первой в мире женщине-космонавту 6 марта исполнилось 88 лет. В 1963 году она в одиночку совершила полет на корабле "Восток-6". Он продлился почти три дня. За это время корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

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