Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 13:45

Новости

Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

Собянин: почти 120 тыс пациентов принял флагманский центр Склифа за два года

Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Новости часа: Собянин сообщил, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2 раза за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве после зимы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Культурные площадки города проведут более 400 мероприятий к 8 Марта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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