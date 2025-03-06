06 марта, 13:45Новости
Новости часа: выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2 раза за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве после зимы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Культурные площадки города проведут более 400 мероприятий к 8 Марта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.