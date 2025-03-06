Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Оборот высокотехнологичных производств в столице вырос в два раза за 2024 год. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Среди тех, кто внес основной вклад – предприятия по выпуску компьютеров, контрольно-измерительных и навигационных приборов, а также электронной аппаратуры и коммуникационного оборудования. Драйверами развития отрасли также стали малые предприятия. Их доля выросла почти до 35%.

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