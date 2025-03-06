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06 марта, 10:45

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Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

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Сергей Собянин: культурно-досуговый центр "Полярный" скоро примет первых гостей

Оборот высокотехнологичных производств в столице вырос в два раза за 2024 год. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Среди тех, кто внес основной вклад – предприятия по выпуску компьютеров, контрольно-измерительных и навигационных приборов, а также электронной аппаратуры и коммуникационного оборудования. Драйверами развития отрасли также стали малые предприятия. Их доля выросла почти до 35%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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