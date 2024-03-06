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Новости

06 марта, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин

Собянин поблагодарил выдающихся москвичек за вклад в процветание города

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта.

Так, Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Мэр указал, что сейчас жительницы столицы работают в самых разных важнейших сферах – медицине, образовании, культуре, строительстве, транспорте и других. Он по традиции вручил почетные государственные и городские награды выдающимся женщинам столицы.

Между тем флагманский центр Института Склифосовского отметил первый день рождения – его открыли ровно год назад. За это время там получили помощь уже более 55 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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