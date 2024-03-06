Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта.

Так, Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Мэр указал, что сейчас жительницы столицы работают в самых разных важнейших сферах – медицине, образовании, культуре, строительстве, транспорте и других. Он по традиции вручил почетные государственные и городские награды выдающимся женщинам столицы.

Между тем флагманский центр Института Склифосовского отметил первый день рождения – его открыли ровно год назад. За это время там получили помощь уже более 55 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.