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06 марта, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин

Собянин поблагодарил выдающихся москвичек за вклад в процветание города

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил награды в преддверии Международного женского дня. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Благоустроенный сквер появится в столичном районе Кунцево, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до конца недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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