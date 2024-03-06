Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил награды в преддверии Международного женского дня. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Благоустроенный сквер появится в столичном районе Кунцево, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до конца недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.